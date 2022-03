Les Centurions de Narbonne sont devenus champions d’Europe mardi soir, en s’imposant au set en or contre Ankara (3-1, 21-19), au match retour de la finale de la Challenge Cup, la troisième Coupe d’Europe de volley.

Pour leur première participation à une coupe d’Europe, les Narbonnais ont réalisé un coup de maître. Cette finale était pourtant mal embarquée. A l’aller, en Turquie, Narbonne s’était inclinée 3-0 dans la capitale turque et n’avait pas le droit de concéder plus d’un set au retour sous peine de voir son rêve s’effacer.

Un set en or irrespirable

Vainqueur trois manches à une, l’équipe de Guillermo Falasca a alors gagné le droit de disputer un set en or, remporté 21-19 sur un contre du central argentin Nicolas Zerba, à sa cinquième balle de match… après avoir sauvé deux balles de match.

🏆H I S T O R I Q U E !



💪 Le @narbonnevolley est champion d'Europe !



🥇 Menés 3-0 au match aller, les Narbonnais ont renversé #Ankara à l'Arena de @villedenarbonne



➡️ Résultat : 25-22, 22-25, 25-23, 25-19, 21-19 pic.twitter.com/2Rfe2wp5x8 — viàOccitanie (@viaOccitanieTV) March 22, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus tiers J‘ACCEPTE Vous pouvez aussi modifier vos choix à tout moment via « choix de consentement ». Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

« Je ne sais pas si je peux y croire, si j’ai le droit d’y croire, a soufflé le président Jérémie Ribourel après la rencontre. On nous avait dit que ce n’était pas possible, et on l’a fait. Je crois que rapporter un titre européen à Narbonne, c’est une immense fierté. »

Huitième titre européen pour le volley-ball masculin français

Il s’agit du huitième titre européen pour un club français après les victoires de Paris (2001) et Tours (2005) en Ligue des champions, de Cannes (1999), Paris (2000 et 2014) et Tours (2017) en Coupe de la CEV et Cannes (1981) dans cette même Challenge Cup (autrefois appelé… Coupe de la CEV).

Les féminines de leur côté ont ramené trois coupes d’Europe à la France : deux ligues des championnes avec Cannes (2002, 2003) et une Coupe de la CEV avec Villebon (2003).