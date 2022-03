Ce mardi matin, les nouvelles étaient rassurantes pour Sonny Colbrelli. Le coureur italien de 31 ans est hospitalisé en Espagne depuis lundi en raison d’un arrêt cardiorespiratoire survenu après l’arrivée de la première étape du Tour de Catalogne. « Tous les tests cardiaques effectués la nuit dernière n’ont montré aucun signe préoccupant ou de fonctions compromises », a déclaré l’équipe Bahrain Victorious, dans laquelle évolue le champion d’Europe.

