« Merci de ruiner ma soirée ! » Avec le sourire, Thomas Tuchel a répondu à la question d’un journaliste anglais qui lui apprenait que l’UEFA avait décidé que le club londonien jouerait son prochain quart de finale de Ligue des champions à huis clos. Même pas le temps de savourer la qualification en terre lilloise que le coach des champions d’Europe a été rappelé au contexte extra sportif qui concerne son club depuis le déclenchement du conflit entre la Russie et l’Ukraine.

Chelsea, dont l’activité est désormais strictement encadrée après les sanctions britanniques visant son propriétaire russe Roman Abramovitch, « va s’adapter » à cette nouvelle donne et « va y arriver », a promis Tuchel après la qualification pour les quarts de Ligue des champions.

Une équipe plus soudée que jamais

Il faut croire que le club anglais arrive à se souder dans la difficulté. Depuis le début de ses problèmes extra-sportifs, Chelsea n’a pas perdu un match. Au contraire, joueurs, staff et salariés semblent plus que jamais soudés par tout ce qui leur tombe sur la tête.

« Je suis vraiment fier de coacher cette équipe. On se soutient tous mutuellement avec les 80 personnes à Cobham (centre d’entraînement du club). Notre mentalité c’est de toujours donner le meilleur de nous-mêmes même si on vit des moments incertains », reconnaît l’ancien coach du PSG.

Même son de cloche chez Marcos Alonso. « On est focalisé sur le football et sur notre football. On fait corps avec le staff et l’équipe. On continue d’engranger des victoires et on espère que ça va vite se résoudre et qu’on va revenir à une situation normale », assure le défenseur. En attendant des jours meilleurs, Chelsea n’a jamais semblé aussi fort. Comme si l’adversité donnait des ailes aux Blues.