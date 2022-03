La flamme s’est éteinte dimanche, c’est donc l’heure du bilan pour les Jeux paralympiques d’hiver de Pékin. Et pour les Bleus il est particulièrement bon. Quatrième au tableau final, la France ambitionne donc de « garder son rang, voire de faire mieux » à Milan en 2026, a indiqué dimanche le Comité paralympique et sportif français (CPSF).

Au total, les sportifs français rentrent avec 12 médailles, dont 7 en or, décrochées en para-ski alpin, ski de fond, snowboard et biathlon. Le défi est donc maintenant de garder ce niveau, malgré la nouvelle place prise par la Chine dans les parasports d’hiver.

Les Français « un peu pris de court » par la Chine

« L’une des surprises de taille sur ces Jeux, c’est l’écrasante domination de la Chine », a ainsi souligné Jean Minier, le chef de mission de la délégation française à Pékin. « Nous avons été un peu pris de court ». La Chine a en effet terminé première du classement devant l’Ukraine et le Canada. Elle a remporté 61 médailles, dont 18 en or, notamment en nordique et en alpin, alors qu’elle n’en avait décroché qu’une seule jusqu’à présent en cinq éditions. « C’est une leçon que nous allons devoir retenir pour l’avenir » car « ils vont sans doute continuer leur montée en puissance », prévient Jean Minier, par ailleurs directeur des sports du CPSF.

« Donc il ne faut pas (pour l’équipe de France) s’arrêter en route, parce que les médailles conquises aujourd’hui, elles seront sans doute encore plus difficiles à aller chercher dans quatre ans ». Jean Minier a cependant refusé d’afficher pour l’instant un objectif en nombre de médailles, citant l’incertitude autour de la participation des athlètes russes.