16h05 : Et hop, avant le coup d’envoi dans pile poil une heure, pour lequel nous serons avec vous au Parc OL, on vous laisse deux articles 20 Minutes de la semaine en lecture par ici. Il y a tout d’abord l’homme dont il sera beaucoup question cet aprem, le pur Lyonnais Bruno Genesio, qui sera pour la première fois sur le banc de touche visiteur, ce dimanche à Décines. On s’est interrogé avec mon collègue Camille, basé à Rennes, sur la légitimité que le coach de 55 ans était en train d’obtenir en Bretagne, grâce à un jeu reconnu comme bien plus collectif que durant ses trois ans et demi à Lyon.

Bruno Genesio est-il en train de devenir un entraîneur respecté à Rennes ? https://t.co/VgvRg1t0SY — 20 Minutes (@20Minutes) March 13, 2022

Et puis avant le match Porto-OL, on s’était penché sur le cas Houssem Aouar, qui divise toujours beaucoup les supporteurs lyonnais. Allez, on se retrouve dans 45 minutes pour vous donner les compos de ce match tournant de Ligue 1.

D'un Juve-OL en Youth League au Final 8 de Lisbonne, @HoussemAouar «se sublime vraiment dans l’adversité», comme le souligne son ex-entraîneur @GARRIDOArmand. Avant le choc #FCPOL,@20Minutes se penche avec Bryan Ngwabije &Gérard Bonneau sur son inconstance https://t.co/XAZhnsNpZr — Jérémy Laugier (@JeremyLaugier) March 9, 2022