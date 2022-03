La Française Romane Miradoli (27 ans) a remporté la première course de Coupe du monde de sa carrière samedi au super-G de Lenzerheide (Suisse), mettant fin à une disette de 17 ans pour les skieuses tricolores en vitesse. Miradoli a devancé deux des stars du ski mondial, l'Américaine Mikaela Shiffrin de 38/100 et la Suissesse Lara Gut-Behrami, championne olympique, de 88/100. L'Italienne Federica Brignone, 9e, a remporté le petit globe de la spécialité, avant le dernier super-G dans deux semaines à Courchevel.

17 ans qu'une Française n'avait pas gagné

Sous les yeux de la légende du tennis Roger Federer, venu en voisin dans l'aire d'arrivée, la skieuse de Flaine (Haute-Savoie) a réussi la plus grande performance de sa carrière, elle qui n'avait jamais fait mieux que 5e sur le circuit mondial. Cela faisait plus de 17 ans qu'une Française ne s'était pas imposée en vitesse en Coupe du monde, depuis le succès d'Ingrid Jacquemod sur la descente de Santa Caterina (Italie) en janvier 2005. La dernière victoire en super-G, c'était Carole Montillet à Haus im Ennst

« Un podium, ça fait bien des années que j'y pense, a réagi la championne. C'est la plus belle des récompenses, après tout le travail accompli, après mes problèmes personnels (décès de son compagnon en 2016), ma blessure aussi fin 2020, tout cela m'a permis de me reconstruire. Physiquement je suis plus forte, mentalement aussi, même s'il y a eu des hauts et des bas cette saison. Mais sur le plan mental la blessure m'a aidé à me libérer un maximum sur les courses. Aujourd'hui, tout s'est aligné, le mental, le physique. La victoire va m'apporter de la confiance. »