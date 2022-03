​Faire du sport en ville sans courir après son bus, c’est possible. Et ce, avec simplement du design actif. Plaine Commune, qui regroupe neuf villes de Seine-Saint-Denis, a été choisie pour être l’un des six territoires-pilotes par l’Agence nationale de la cohésion des territoires et les Jeux de Paris 2024 pour accueillir cette expérimentation. Celle-ci peut prendre la forme de modules de jeux, de peinture pour inciter à monter des marches ou bien à des marquages au sol de piste d’athlétisme.

L’objectif du projet est d’encourager à la pratique sportive de la population, de redynamiser les villes et créer des lieux de rencontres entre habitants de tout âge.

A quoi s’attendre en Seine-Saint-Denis ?

Dans les villes de Plaine Commune –Aubervilliers, Épinay-sur-Seine, L’Île-Saint-Denis, La Courneuve, Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis, Saint-Ouen-sur-Seine, Stains et Villetaneuse –, une boucle sportive sera créée « reliant les sites des Jeux olympiques et paralympiques 2024 entre eux sous forme de parcours », détaille Hervé Borie, vice-président de ce territoire. L’aménagement des quais du canal Saint-Denis entre également dans ce projet avec l’installation d’une voie « active » de circulation pour les vélos et piétons. Pour Hervé Borie, il est important que « la population se réapproprie l’espace public », rappelant que 22 % des habitants de 15 ans et plus ne pratiquent aucune activité sportive à Plaine Commune.

Le but à long terme est d’intégrer le sport dans le quotidien des habitants en vue des Jeux de 2024 et d’étendre le concept de design actif à l’ensemble des territoires labellisés « Terre de Jeux 2024 ». Pour le moment, ce projet tout comme ses ambitions sont suivis par les cinq autres territoires-pilotes – Bourges, Châtellerault, Limoges, Saint-Dizier et Saint-Omer – et seront partagés par 50 nouvelles communes en 2023 puis 50 autres l’année suivante.