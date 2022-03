« De la folie », « exceptionnel », « fantastique »… Les mots pour décrire leurs émotions n’ont pas manqué aux joueurs du FC Nantes, après leur qualification pour la finale de la Coupe de France, face à l’AS Monaco (2-2, 4-2 aux tab). Et si cette soirée a pu se terminer par un joli bain de foule sur la pelouse de la Beaujoire, c’est en partie grâce à Rémy Descamps.

Arrivé cet été au FC Nantes, le portier a endossé le rôle de numéro 2, derrière Alban Lafont. « C’est un rôle compliqué. Il faut répondre présent le Jour J », explique Rémy Descamps après cette victoire historique des siens, 21 ans après le dernier envahissement de terrain par les supporteurs. Ce rôle, Rémy Descamps l’interprète à merveille, sans pression. Pourtant, après les récentes prestations de haut vol d’Alban Lafont, nombreux étaient les observateurs qui estimaient que le titulaire habituel devait reprendre sa place pour cette demi-finale contre Monaco. Il n’en fut rien. Car Antoine Kombouaré tient sa parole : « Il savait depuis le début qu’il serait titulaire. Il le mérite. Jusqu’à présent, il avait fait de belles prestations. »

« Au final, il n’a pas croisé »

Face à Brest, puis Bastia, et même lors du 1er tour de Coupe de France à Sochaux remporté aux tirs au but, Rémy Descamps a rendu à son coach toute la confiance qu’il lui avait donnée. Pourtant, ce mercredi soir, tout n’a pas été rose pour le gardien Jaune et Vert. « C’est un match à deux visages pour lui. Après, il a été très costaud mentalement. Il a été très grand dans la séance de tirs au but. Il nous met sur le bon chemin avec ce premier arrêt contre Ben Yedder », analyse Antoine Kombouaré.

Après quelques sorties pour le moins hasardeuses, Descamps a su faire abstraction du match pour en débuter un nouveau lors de la séance tant redoutée des tirs au but. « Les tirs au but, c’est un duel. J’avais les infos comme quoi Ben Yedder croisait ses frappes. Au final, il n’a pas croisé et j’ai choisi le bon côté ! », s’amuse le Nantais. L’instinct a parlé. Et il permet au FC Nantes et à ses supporteurs de vivre une soirée de folie, un moment historique, en compostant son ticket pour le Stade de France le 8 mai prochain face à Nice. Avec Rémy Descamps dans les cages nantaises ? « Cela ne veut rien dire », répond Antoine Kombouaré.

Peu connu lors de son arrivé sur les bords de l'Erdre, le portier est peut-être aujourd'hui la meilleure recrue du FC Nantes cette saison. La plus décisive en tout cas.