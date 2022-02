Huit mois après son arrêt cardiaque à l’Euro, le milieu de terrain danois de Brentford, Christian Eriksen, a rejoué pour la première fois en compétition samedi en entrant en jeu en Championnat d’Angleterre face à Newcastle. Le Danois, qui vit avec un défibrillateur depuis cet accident le 12 juin contre la Finlande à l’Euro, est entré en jeu sous une longue ovation du public, à la 52e minute de la rencontre. Plusieurs banderoles et messages en son honneur étaient visibles dans le public.

Une ovation mémorable à la 52e minute

Brentford, à la lutte pour le maintien, était mené 2-0 à domicile au moment de l'entrée en jeu du Danois de 30 ans, et évoluait à dix contre onze après l’exclusion de Josh Dasilva. « C’est un grand jour pour nous tous, mais surtout pour Christian et sa famille », avait annoncé son entraîneur Thomas Frank vendredi, promettant qu’Eriksen aurait au moins quelques minutes de jeu samedi.

Le Danois s’était engagé avec le club anglais au dernier jour du mercato hivernal fin janvier, et avait déjà disputé quelques minutes avec son nouveau club en match amical. Eriksen avait été contraint de résilier son contrat avec l’Inter Milan, son ancien club, ce type de dispositif étant jugé incompatible avec la pratique du football professionnel en Italie, ce qui n’est pas le cas en Angleterre.

« Ça a été une journée spéciale. Tout le monde était là, ma famille, mes parents, mes enfants, ma belle-mère et quelques médecins qui m’ont aidé. Ce qu’ils ont traversé est plus difficile que ce que j’ai traversé. Brentford s’est bien occupé de moi. Tout le monde est content pour moi et m’a aidé », a réagi le Danois, qui va maintenant tenter d’aider à son club, 15e de Premier League, à se maintenir.