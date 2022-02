Tirage au sort Europa League EN DIRECT : Quels adversaires pour l’OL et Monaco ? Suivez le tirage au sort avec nous

11h55: Bonjour à toutes et tous. Vu la gravité de l'actualité, on va essayer de se changer les idées avec ces tirages au sort des 8es de finale. On commencera donc à midi par la Ligue Europa avec l'OL et Monaco qui, à défaut de pouvoir s'affronter, peuvent tomber sur du très lourd. Le Barça, le FC Séville et son voisin du Betis, l'Atalanta Bergame ou le FC Porto, par exemple.