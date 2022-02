Bordeaux-Monaco EN DIRECT : Oudin trouve la faille pour les Girondins... L'ASM à dix après l'expulsion de Tchouaméni...

Bonjour les Minutos !!!!

Bienvenue pour ce petit live du goûter ! On se retrouve au Matmut Altantique de Bordeaux ce dimanche chez le dernier de Ligue 1. Oui, oui, les Girondins sont bien les cancres du championnat après 24 journées. Alors ils ne sont pas encore décrochés dans cette course au maintien mais la pression est de plus en plus forte. Au point que David Guion vient de débarquer en pompier de service. Il va vivre sa première sur le banc. En face, les Monégasques de Philippe Clément peuvent recoller au podium en cas de victoire !

Rendez-vous à 16h30 pour l’avant-match !!!