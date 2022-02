Mais que se passe-t-il donc au Stade Touloulain ? Le double champion de France en titre vient d’enchaîner une sixième défaite d’affilée en Top 14 ce week-end à Pau face à une équipe pourtant réduite à 13 en début de seconde mi-temps. C’est un (triste) record historique pour les joueurs d’Ugo Mola. Jamais le plus grand club français n’avait connu une telle série depuis au moins 60 ans. Et l’absence des nombreux internationaux retenus avec le XV de France pour le Tournoi des VI Nations n’explique pas tout…

« C’est une défaite dure à digérer, reconnaissait Jean Bouilhou, l’entraîneur adjoint du Stade Toulousain. C’est évident que nous sommes inquiets. Si on ne l’était pas, on serait aveugle. Il faut que cette inquiétude nous serve pour progresser, travailler, retrouver de la confiance et gagner des matchs. Qu’elle nous fasse retrouver des solutions plutôt qu’elle nous enterre. Il faut aller chercher de la révolte, maintenant ça suffit. » Les Noir et Rouge n’ont plus gagné en championnat depuis le 27 novembre. Quatre-vingt-quatre jours. Une éternité pour un club de ce standing. A l’époque, le champion de France et d’Europe était leader du classement, avec 16 points d’avance sur le septième et premier non-qualifié.

"Il faut se regarder dans une glace...et arrêter de parler sur les autres" 🗨



Thomas Ramos est amer après la défaite toulousaine et pointe du doigt le manque de travail du @StadeToulousain pic.twitter.com/OoXIoOMSal — Canal Rugby Club (@CanalRugbyClub) February 19, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus tiers J‘ACCEPTE Vous pouvez aussi modifier vos choix à tout moment via « choix de consentement ». Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

Un calendrier à haut risque à venir

Quasiment trois mois plus tard, cette avance a fondu comme neige au soleil. Ce dimanche, les Toulousains sont cinquièmes du Top 14 avec trois points d’avance sur le 7e et un match en retard. Mathématiquement, il n’y a pas encore urgence mais le calendrier a de quoi faire peur.

D’ici à début avril, le Stade va en effet enchaîner un bloc de quatre matchs à haut risque : devant l’UBB, le leader, puis au Stade français, contre Lyon et enfin Castres.