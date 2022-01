OM – Montpellier EN DIRECT : Guendouzi mange la feuille juste avant la pause... Marseille domine en vain...

20h45: Et bonsoir à toutes et tous ! Avant d’attaquer cette rencontre, rappelons que les deux équipes se sont déjà affrontées cette saison en Ligue 1. Le 8 août dernier, l'OM avait gagné à la Mosson​ (2-3) après avoir été mené 2-0. Dimitri Payet avait planté un doublé et Gaëtan Laborde et Andy Delort jouaient encore à Montpellier.