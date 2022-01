Ça pique. Très fort. Montpellier a pris une rouste d’anthologie en Irlande en déplacement dans la province du Leinster, en Coupe d’Europe. 89-7, c’est l’une des plus grosses roustes jamais subies par un club français sur la scène européenne. Le record du CS Bourgoin-Jallieu au Leinster, déjà, a tremblé : 98-7 en 2005…

Montpellier s’est rendu en Irlande très diminué, en raison notamment des quelques absences liées au Covid. Mais aussi et surtout par volonté de faire tourner. Ngandebe, Willemse, Haouas, Camara, Paenga-Amosa, Forletta, Serfontein, Rattez, Bouthier ont regardé leurs partenaires se faire découper devant le petit écran. Dakuwaqa a par ailleurs été expulsé en fin de match.

Des Irlandais revanchards

La classe biberon montpelliéraine, à l’image du jeune centre Karl Martin qui faisait ses débuts en équipe première, a été envoyée au front face à des Irlandais quasiment au complet et revanchards. Le Leinster s’estimait lésé par la décision de l’ECPR (l’instance gérant les coupes d’Europe), au match aller.

Mi-décembre, les quadruples champions d’Europe, touchés par le Covid-19, n’avaient pu se rendre dans l’Hérault et avaient été battus sur tapis vert (28-0). Alors même que le MHR faisait à son tour l’objet de plusieurs cas de Covid-19 quelques jours plus tard. Puis l’ECPR avait décidé de reporter les oppositions entre clubs français et britanniques en raison de la flambée épidémique le week-end suivant. Sans revenir pour autant sur sa décision de sanctionner le Leinster…