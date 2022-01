Deux hommes ont été interpellés par les gendarmes du Gard. Ils sont soupçonnés d’avoir violemment agressé un automobiliste le 27 décembre à Manduel, une commune située à une quinzaine de kilomètres de Nîmes.

Un véhicule avec trois hommes à son bord en a pris un autre en chasse et l’a percuté pour l’obliger à s’arrêter. S’en est suivi un déchaînement de violence, à coups de cric et de couteau. La victime souffre de fractures et s’est vue signifier une ITT de 15 jours.

Deux suspects écroués

Une information judiciaire a été ouverte pour violence avec arme et en réunion avec ITT supérieure à huit jours et vol avec violence.

Les deux suspects, âgés d’une vingtaine d’années, déjà condamnés à plusieurs reprises, ont été écroués.