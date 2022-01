9h32: Déception chez les fans

Des supporteurs du Serbe étaient réunis devant la Cour fédérale à Melbourne. Et forcément, ça a été la douche froide.

Novak Djokovic supporters outside Melbourne's Federal Court said they were disappointed after the tennis star lost his appeal against a deportation order.



The unvaccinated tennis star now faces a three-year ban on returning to the country: https://t.co/43rx22q3PR pic.twitter.com/RZbnkbR5Ga