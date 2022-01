Rafael Nadal se lâche, et c’est assez rare pour être signalé. L’Espagnol s’en est pris à Novak Djokovic​ samedi et regrette que cette affaire éclipse l’intérêt de l’Open d’Australie, alors que le tournoi commence le 17 janvier. « L ’Open d’Australie est bien plus important que n’importe quel joueur », a déclaré samedi Rafael Nadal au sujet de Djokovic, qui livre une bataille juridique contre son expulsion d’Australie.

« L’Open d’Australie sera un grand Open d’Australie avec ou sans lui », a affirmé le N°6 mondial aux journalistes depuis le Melbourne Park, se disant « en désaccord avec beaucoup de choses qu’il a faites ces deux dernières semaines ».

Un visa annulé deux fois

Cette déclaration est intervenue quelques heures après le renvoi en centre de rétention administrative de « Djoko » à Melbourne. Le Serbe guigne un 21e titre en Grand Chelem, ce qui serait un nouveau record, avec une unité de plus que le Suisse Roger Federer et que Nadal lui-même. Son visa a été annulé pour la deuxième fois par le gouvernement australien, qui soutient que le joueur non vacciné contre le Covid-19 constitue un danger public.