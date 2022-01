Hello et bienvenue par ici les 20 Minutos ! Rejoignez-nous les yeux fermés pour cette affiche du samedi qui pourrait permettre aux Lensois de revenir provisoirement à la quatrième place en Ligue 1, après que la bande à Franck Haise a vécu un sacré trou d’air en fin d’année 2021 (3 points sur 18 sur les 6 derniers matchs). Euphoriques après leurs deux derniers succès dans les ultimes secondes contre le voisin lillois en Coupe de France (2-2, 4-3 aux t.a.b) puis face au Stade Rennais en L1, les Sang et Or ont refait le plein de confiance. La grosse équipe pourra être alignée, puisque seulement Haïdaira et Ganago (CAN) seront absents.

On ne peut pas en dire de même côté ASSE, même si les Verts ont fait le job en Coupe de France à Lyon-Duchère (0-1) et Jura Sud (1-4) depuis l’arrivée le 14 décembre de Pascal Dupraz sur le banc. Il n’empêche que la série en cours de cinq revers de rang en Ligue 1 pique bien comme il faut pour l’actuelle lanterne rouge du championnat. Les multiples absences de tauliers supposés (Khazri, Bouanga, Neyou et Moukoudi sont tous à la CAN, Green, Nordin et Hamouma sont blessés, Trauco et Sako malades) ne vont pas aider les supporteurs stéphanois à être bien confiants cet aprem. Ils se retrouvent d’ailleurs à 15h30 sur le parking devant Geoffroy-Guichard pour « sauver l’ASSE ». Nul doute que le duo Romeyer-Caïazzo sera plus que jamais dans leur viseur. On vous racontera tout ça dans un sujet consacré à ce rassemblement, en marge de cette rencontre essentielle pour briser la série de lose des Verts. A tout vite par ici les amis.

» Pour vibrer avec nous devant cet ASSE-RC Lens, rendez-vous par ici dès 16h45, avec un coup d’envoi à 17 heures…