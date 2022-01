14 h : Salut à tous ! Bienvenue au stade Saint-Symphorien, à Metz, pour suivre ensemble ce derby de l'Est. Dans la saison des deux équipes, ces oppositions face au voisin comptent. Les supporters leur rappelent souvent ! Cet après-midi, c'est un FC Metz mal en point qui accueille le RC Strasbourg. Les Grenats sont privés de dix joueurs, 7 à la CAN et 3 blessés. Le Racing est un peu mieux loti, avec "seulement" quatre absents, dont deux à la CAN. L'an dernier, grâce à un doublé de Thomasson, les Alsaciens étaient venus s'imposer ici et mettre fin à quatorze ans de disette. En septembre dernier, ils ont aussi infligé une lourde défaite aux Lorrains (3-0) à la Meinau. Bref, il y a de quoi s'occuper cet après-midi !