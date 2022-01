A défaut de gagner, la France du ski alpin se porte bien à l’approche des Jeux olympiques. Tessa Worley​ a signé un deuxième podium de rang en terminant 2e du géant à Kranjska Gora, tandis qu' Alexis Pinturault a accroché la boîte sur celui d’Adelboden, un moindre mal au vu de la forme du champion en titre.

Worley en grande forme

Après sa victoire la semaine dernière à Lienz (Autriche), Worley a seulement buté sur la Suédoise Sara Hector, intouchable samedi et victorieuse avec 96/100 d’avance sur la Française. L’Italienne Marta Bassino a complété le podium à 1 sec 32/100 de la gagnante.

A 32 ans, Tessa Worley affiche une forme éblouissante et vient de terminer 5e, 4e, 1re et donc 2e de ses quatre derniers géants, sa discipline forte, dont elle est la skieuse avec le plus de victoires sur le circuit (15).

Pinturault se rassure (un peu)

Alexis Pinturault a retrouvé le podium en terminant 3e du géant de Coupe du monde d’Adelboden (Suisse) samedi, alors que le Suisse Marco Odermatt a de nouveau dominé ses adversaires.

Devant une foule déchaînée, Odermatt a devancé l’Autrichien Manuel Feller de 48/100 et Alexis Pinturault de 54/100. C’est le deuxième podium de la saison pour Pinturault dans la spécialité (2e à Val d’Isère), qui s’est rassuré sur le dernier géant avant les Jeux olympiques de Pékin (4-20 février).