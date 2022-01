En temps normal, ce derby du Nord en aurait fait saliver plus d’un en mode revanche trois mois et demi après la victoire du RC Lens en Ligue 1 face à son grand rival lillois. Mais Omicron est passé par là et l’effervescence est retombée d’un coup. Au lieu d’un Bollaert à guichets fermés, seuls 5.000 privilégiés pourront assister à ce match qui apparaît déjà déséquilibré. Si Lens est au complet, ce n’est pas le cas du Losc où sept joueurs sont positifs au Covid sans compter les blessés et suspendus. Reste que les Sang et Or rêvent de remporter un deuxième derby de rang malgré cette drôle d’atmosphère.