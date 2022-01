Partout dans le monde, le premier bébé de l’année est particulièrement scruté par la presse locale. A Copiapó, ville du nord du Chili située dans le désert d’Atacama, le pionnier de 2022 porte un prénom pas forcément « couleur locale » : Griezmann Mbappé Chambi Pacaje a vu le jour le 1er janvier à l’hôpital San José del Carmen.

« J’ai choisi Griezmann, pour le footballeur, et son père, Mbappé, pour la même raison » a simplement indiqué la jeune maman devant les caméras de T13, le journal télévisé de la chaîne chilienne Canal 13. Comme son mari, Teodora Pacaje est de nationalité bolivienne. Le couple vit depuis quatre ans au Chili et, sans surprise, s’avère fan de foot, et peut-être de la Corrèze.

Con cariño saludamos a Teodora Pacaje, por el nacimiento de su primer hijo Griezmann Mbappe el 1 de enero a las 21:09 hrs. siendo el primer nacido en Atacama este 2022.



También saludamos a Ma.Teresa Galarza,cuya hija Juliete fue la última en nacer el 2021 a 21:30 hrs del 31 Dic. pic.twitter.com/qjn5m9ktiS — Hospital de Copiapó (@hospitalcopiapo) January 2, 2022

En novembre 2018, un bébé également prénommé Griezmann Mbappé était en effet né à Brive. La justice française avait retoqué le prénom, et le garçon était devenu plus classiquement Dany Noé.