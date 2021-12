France - Suède EN DIRECT : Les choses sérieuses commencent pour les Bleues... Suivez le match avec nous

Salut les handballix, la forme ce soir? Nous, oui, et pour cause, une belle soirée de sport nous attend sur les antennes de 20 Minutes. Après un début de compétition sérieux malgré une ou deux frayeurs, l'équipe de France féminine défie la Suède en quarts de finale du Mondial de hand. Les deux équipes s'étaient affrontée à Tokyo cet été pour une victoire française 29-27. Les joueuses d'Olivier Krumbholz seront donc logiquement favorites au coup d'envoi, mais attention, car tout va très vite au handball (oui, on avait envie de lâcher un cliché comme ça, plaisir d'offrir). Bref, on s'attend à un match accroché, mais pas de mauvaise surprise mesdames, ok?

>> Départ fictif du live à 20h15