HBC Nantes – PSG EN DIRECT : Gros choc entre Parisiens et Nantais dans un match serré et une ambiance de feu, suivez le live avec nous

Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue sur le live du match entre le HBC Nantes et le PSG Handball. Près de 10.000 spectateurs sont venus assister à ce choc entre le leader du championnat et son dauphin, dans un Hall XXL configuré en salle de handball. Un match à ne pas manquer, donc. Les Parisiens sont invaincus depuis le début de saison et dominent largement le championnat. De leur côté, les joueurs du "H" ont connu deux défaites cette saison et sortent d’une victoire écrasante dans cette même salle. C’était samedi dernier face à Chambéry (38-29). Le rouleau compresseur parisien s’imposera-t-il face à de solides Nantais ? Réponse à partir de 20 h 30, dans l’ambiance surchauffée du Hall XXL de Nantes.