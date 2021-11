L’incertitude règne. Alors que le Losc reçoit Salzbourg ce mardi (21h) dans un match ultra important de Ligue des champions, le club nordiste pourrait bien être amoindri. Déja privé de Jonathan Ikoné et de Benjamin André, tous deux suspendus, Lille n’est pas sûr de pouvoir compter sur Renato Sanches et Jonathan Bamba. Respectivement blessés à l’adducteur et à la cheville, les deux joueurs n’avaient pas fait le déplacement en Ligue 1 vendredi à Monaco (2-2).

Décision finale mardi matin

S’ils se sont bien entraînés avec le groupe ce lundi au domaine de Luchin, le centre d’entraînement du Losc, pas sûr que cela suffise à tenir leur place mardi soir. « On ne sait pas encore. Tout le staff a fait beaucoup de travail avec les joueurs pour qu’ils soient remis. On doit être prudents. On fera un vrai point demain (mardi matin) pour être fixés et être fin prêts », explique Jocelyn Gourvennec l’entraîneur lillois. En cas d’absence des deux joueurs, Amadou Onana devrait suppléer Renato Sanches au milieu et Timothy Weah remplacer Bamba dans le couloir gauche.