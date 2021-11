16h43: Pas le temps de tergiverser, passons tout de suite aux compos. Et du lourd côté PSG, avec Messi, Neymar et Verratti titulaires. On pouvait croire qu'ils entreraient plutôt en jeu, histoire de se chauffer avant City, mais Pochettino estime donc qu'ils ont plus de 30-40 minutes dans les jambes.