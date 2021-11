Sans lacet, sans colle et fabriquée dans un moule, c’est une chaussure de foot « unique au monde » que s’apprête à lancer Kipsta, marque de Decathlon, le tout dans son usine près de Nantes. Son nom : la Traxium Compressor. Il s’agit de la première chaussure de foot faite d’une seule pièce thermoplastique.

Une prouesse technique pour Kipsta, qui s’est associé à l’entreprise de plasturgie Demgy, située à Gétigné, au sud de Nantes. Experte dans le domaine de la transformation des matières plastiques, la société se lance un nouveau défi avec cette chaussure, elle qui fabrique en grande partie des pièces plastiques pour l’automobile (compteurs, boîtiers de clés…). Pourtant, l’usine de plasturgie parle désormais le langage du ballon rond. « Cela fait trois ans qu’on travaille avec Decathlon sur ce projet », indique Ophélie Westphal, responsable R & D chez Demgy. « Il a fallu une cinquantaine de prototypes pour en arriver au modèle de production que nous avons aujourd’hui ».

Une chaussure 100 % recyclable

Le défi était de taille. Car contrairement à une chaussure classique, la Traxium Compressor ne nécessite aucun assemblage. Demgy utilise le procédé « NetShape ». Ce qui signifie qu’il n’y a pas de vissage ou de collage. Pour un délai de production réduit, avec beaucoup moins de main-d’œuvre et d’intermédiaires. Un vrai plus aujourd’hui, sa fabrication n’étant pas dépendante d’un approvisionnement qui viendrait de l’étranger, plus particulièrement d’Asie. « Habituellement, il y a une dizaine de matières différentes dans une même chaussure. Ici, on est sur un nombre de matières plastiques très limité, qui permettra aussi le recyclage de la chaussure », ajoute Matthieu Crépin, directeur du développement et de l’innovation. Car cette chaussure qui sort toute prête d’un moule sera également 100 % recyclable « de manière quasi-infinie ».

La Traxium Compressor devrait être testé dans certains magasins Décathlon début 2022. - Demgy

Made in France et éco-conçue, la chaussure conçue par Kipsta est unique au monde, tout comme son procédé de fabrication. Pour la première fois sur le marché, cette chaussure sera garantie 10 ans contre le décollement de ses semelles, problématique principale des joueurs de football en ce qui concerne l’équipement. « Une chaussure de foot a une durée de vie très courte, et on pense que ce n’est pas normal », lance Frédéric Boistard, le Monsieur Foot chez Kipsta. « C’est le produit iconique du footballeur, on a cherché à améliorer sa durée de vie. »

Bientôt en rayon

Un premier lot de production de quelques milliers de paires sera lancé d’ici la fin de l’année. La chaussure sera disponible dans des magasins tests et sur le site Internet de la marque début 2022. « Il faut d’abord s’assurer que le produit enchante les utilisateurs. La première de ses qualités, c’est que ce soit une très bonne chaussure de foot, avant d’être vertueuse en termes d’éco-conception et de recyclage », précise Matthieu Crépin. Des joueurs professionnels testent actuellement la chaussure avec Kipsta.

De son côté, Demgy n’a qu’une envie : lancer la production. « On a hâte de voir si les gens sont aussi emballés que nous ! » La Traxium Compressor devrait être vendue environ 90 euros. Un tarif haut de gamme pour Kipsta, qui s’engage à ce que 80 % de son offre textile soit éco-conçue en 2022.