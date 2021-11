Rencontrer son sportif préféré et retrouver quelques instants ses rêves d’enfant, c'est le concept de ce nouveau service. L’ancienne joueuse de tennis Séverine Beltrame a lancé, avec Fabrice Santoro et Christophe Carniel, le cofondateur de la société Vogo, une plateforme sur Internet afin d’ouvrir l’accès aux sportifs de haut niveau.

Le service s’adresse de façon assez classique aux entreprises souhaitant associer leur image à un sportif lors d'événements (séminaires, afterwork etc.). Mais, plus innovant, il a aussi pour vocation « à permettre des moments de partage et de rencontre entre sportifs de haut niveau et sportifs amateurs, que ce soit pour des échanges sur le terrain ou en visio », détaille l’ancienne quart de finaliste à Wimbledon.

Harinordoquy, Bartoli, de Pavant

Les prestations sont payantes. Elles sont fonction notamment du type de demande, de la notoriété et du palmarès de l’athlète. « Notre idée a été de mutualiser ces services afin de rendre accessibles le maximum de sportifs. C’est aussi un moyen de donner de la visibilité à ceux qui en ont un peu moins que d’autres, détaille la consultante sur Bein Sport. On s’occupe de tout, depuis la demande jusqu’à l’organisation de la rencontre. Entre-temps on affine la demande, on contacte les athlètes. C’est le sportif qui fixe de son côté un tarif en fonction de la demande de prestation qui lui est faite. »

Parmi la cinquantaine de sportifs listés, relativement peu d’entre eux sont toujours en activité. Question d’emploi du temps. S’il y a une majorité de tennismen et de rugbymen, tels Marion Bartoli ou Imanol Harinordoquy, de nombreuses disciplines sont représentées. Autant doucher les espoirs de suite : pour rencontrer des méga stars, surtout si elles sont toujours en activité, la probabilité est assez faible. Même si rien n’empêche de tenter le coup. « Si un sportif n’est pas présent dans la liste, on peut toujours lui faire la demande », reprend la Montpelliéraine. C’est l’avantage de posséder un carnet d’adresses bien rempli.