Stefanos Tsitsipas préfère ne prendre aucun risque. Le Grec et numéro 3 mondial a abandonné lors de son 2e tour au Masters 1000 de Paris-Bercy alors qu’il était mené 4-2 par l’Australien Popyrin. « Je n’ai pas abandonné une seule fois dans ma vie, et c’est quelque chose que je fais aujourd’hui, a déclaré en conférence de presse Tsitsipas, qui refuse néanmoins de révéler la nature exacte de la blessure. Ça fait quelque temps que j’ai mal, j’ai senti que ça revenait. J’essaye de faire attention par rapport au prochain tournoi [ l'ATP Finals] qui est plus important pour moi. J’ai ressenti la douleur pendant le match et je ne voulais pas que ça empire. »

Le Grec dit avoir identifié la blessure et savoir comment la traiter, et compte sur l’avis « des meilleurs spécialistes » pour pouvoir se remettre à temps de ce pépin physique qui tombe mal quoi qu’il arrive. « Ce n’est pas facile de s’arrêter avant de telles échéances. Je vais faire mon possible pour retrouver mon niveau à 100 % », a conclu le finaliste de Roland-Garros.