La scène est rapidement devenue culte. Après s’être miraculeusement sorti d’un pressing en position de défenseur à la relance, Paul Pogba adresse un regard noir à Benjamin Pavard, parti se cacher derrière un adversaire au lieu d’apporter une solution dans les pieds de son milieu de terrain. « Viens, viens ! », crie ensuite la Pioche, fou de rage. C’était pendant France-Espagne, en finale de Ligue des nations. Mais tout ça est désormais de l’histoire ancienne, promet le latéral droit dans un entretien accordé à Canal +​.

« J’ai regardé plusieurs fois l’action, on en a parlé après avec Paul, il s’est excusé d’avoir réagi comme ça, a expliqué Pavard sur Canal+. Quand je regarde l’action, OK, je ne me déplace pas suffisamment bien, je ne suis pas à l’arrêt non plus, et il y aurait pu aussi y avoir d’autres mouvements de joueurs. Tout le monde était arrêté. On a eu une explication, je ne lui en veux absolument pas, on en a parlé après le match, tout est réglé. »

Central, pas latéral

Bonne excuse, ou pas, Benjamin Pavard a ensuite rappelé qu’il était à l’origine défenseur central. « C’est là où je me sens le plus à l’aise, où je prends le plus de plaisir. C’est là où je me trouve le meilleur. Je pense qu’on voit plus mes qualités à ce poste qu’en latéral droit. » Deschamps et Nagelsmann apprécieront.