Sale soirée pour Gaël Pelletier, président du HBC Nantes, lors du match qui opposait son équipe à Limoges, vendredi dernier. Alors que son équipe s’est inclinée à domicile (27-29) à la surprise générale, le président du club de handball nantais a souhaité s’expliquer avec les arbitres Mathieu et Mathias Pajot après le match, estimant que ces derniers n’avaient « pas été au niveau ».

Mais voilà, le président n’est pas parvenu à aller jusqu’à eux, repoussé par le personnel de sécurité, provoquant chez lui un coup de sang. « Il y a pu y avoir quelques noms d’oiseaux qui n’étaient pas appropriés. Mais en aucun cas, des propos homophobes », assure le président du « H » deux jours après les faits.

Une plainte au pénal ?

La chaîne beIN Sports est revenue sur cette altercation samedi, en amont du match opposant Nîmes au PSG, pour la 5e journée de Starligue, annonçant que les arbitres avaient notifié dans leur rapport d’après-match des propos homophobes tenus par Gaël Pelletier, que ce dernier « réfute avec force ».

Interrogé sur la chaîne, le directeur national de l’arbitrage, François Garcia, dans des propos repris par Ouest France, a indiqué « que les arbitres de la rencontre se voulaient très marqués. L’intrusion du président est une erreur. Il s’est passé des choses fort désagréables dans le couloir des vestiaires. » Pour le moment, la Ligue nationale de handball est restée muette sur le sujet. Mais la commission nationale de l’arbitrage se réserve « le droit de porter plainte au pénal. »

Des propos homophobes auraient été tenus hier soir par le Président du club de Nantes à l’encontre des arbitres du match @HBCNantes / @LimogesHandball d’autres insultes et des menaces physiques également

Nous en parlerons dès 19h45 sur beIN3️⃣ avant

@USAMNIMESGARD / @psghand — Thomas Ferro Villechaize (@TomVillechaize) October 9, 2021

« C’est une question d’honneur »

Dans la tourmente, Gaël Pelletier « regrette » son « énervement » de vendredi dernier. « Ce ne sont pas mes valeurs. L’homophobie sous toutes ses formes n’a aucune place au HBC Nantes, dans le sport et dans la société ». Il n’exclut pas, lui non plus, d’avoir recours à la justice face à des propos qu’il juge « diffamatoires ». Un combat difficile que s’apprête à disputer le président de club : « C’est une question d’honneur », selon lui.

Pour l’instant, aucune communication officielle n’a été transmise au HBC Nantes, le club et son président indiquent se tenir « à la disposition des instances et des autorités compétentes dans le cadre d’une future instruction ». De leur côté, la Commission nationale de l’arbitrage et la Fédération devraient décider dès lundi de la suite à donner à cette affaire.