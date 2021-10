Le HBC Nantes vise les 30.000 spectateurs au Hall XXL en décembre

C’est confirmé. Après deux années de disette, le HBC Nantes effectuera son grand au retour au Hall XXL du Parc des expositions de la Beaujoire en décembre. Et ce ne sera non pas deux matchs mais bien trois que les handballeurs nantais disputeront consécutivement dans cette salle modulable pouvant accueillir jusqu’à 10.000 spectateurs.

Tout commencera le mardi 7 décembre avec la réception du Benfica Lisbonne en coupe d'Europe (Ligue européenne EHF), l’un des favoris de l’épreuve. Place au championnat le samedi suivant face à Chambéry, l’une des places fortes de Starligue. Et, enfin, le choc face au Paris SG, septuple champion en titre, le mercredi 15 décembre. Objectif : cumuler 30.000 spectateurs sur les trois rencontres.

« Partenaires, supporters, sportifs, bénévoles… Tous attendent ces dates avec impatience, s’enthousiasme Gaël Pelletier, le président du H. Au-delà des résultats sportifs, ces matchs sont la vitrine de ce que souhaite proposer le HBC Nantes : des évènements de grande envergure, une ambiance exceptionnelle et une métropole nantaise en fusion derrière le blason violet. Nous avions réuni plus de 20.000 personnes en 2017 lors des réceptions de Barcelone et du PSG. Quatre ans plus tard, nous souhaitons atteindre la barre des 30 000 spectateurs. »

La billetterie pour les matchs face à Chambéry et Paris est ouverte depuis un mois et quelque 10.000 personnes ont déjà réservé leur place. Les billets pour la venue de Benfica Lisbonne seront en vente à partir du 11 octobre.