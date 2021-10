Tour de Lombardie EN DIRECT : Alaphilippe veut finir la saison en apothéose… Gare aux Slovènes et à Evenepoel…

Allez, un dernier Monument avant les congés. Six jours après un Paris-Roubaix de légende, place au Tour de Lombardie avec des conditions météo bien plus favorables que dans le Nord de la France. Un puncheur à l’aise quand la route s’élève devrait s’imposer ce samedi après-midi à l’issue des 239 bornes de course entre Côme et Bergame, à l’envers du parcours emprunté lors des quatre précédentes éditions.

Double champion du monde en titre, Julian Alaphilippe colle à ce portrait-robot mais l’infernal duo slovène Primoz Roglic – Tadej Pogacar aussi. Le triple vainqueur de la Vuelta affiche une meilleure forme que le double lauréat du Tour de France et reste sur un succès italien, mercredi dans Milan-Turin.

Attention quand même au chien fou Remco Evenepoel​, qui pourrait fausser le jeu sur la course où il a failli terminer très prématurément sa carrière, voire pire, dans une terrible chute l’an dernier.

» Parce qu’une ultime rasade de cyclisme, ça ne se refuse pas, on se retrouve dès 15 h.