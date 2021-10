Un porte-bonheur improbable. Après son incroyable escapade dans le tramway de Bordeaux le 31 octobre 2013, Serge le lama était devenue une véritable vedette sur les réseaux sociaux. L’animal de cirque, qui avait été volé par cinq jeunes bordelais quelque peu éméchés, était devenu très courtisé cette année-là. Y compris par le club des Girondins de Bordeaux qui avait décidé d’en faire son égérie, à l’occasion de la réception du FC Nantes, lors de la saison 2013-2014 de Ligue 1.

Le 10 novembre 2013, le lama réalisait donc un tour d’honneur du stade Chaban-Delmas, aux côtés de son dresseur, John Beautour, et du président du club girondin, Jean-Louis Triaud. Ce jour-là, les Nantais ne le savaient pas encore, mais ils ne gagneront plus en terre girondine par la suite. « J’en garde de très bons souvenirs », se rappelle John Beautour. « C’était une belle aventure. Tous ces médias autour du lama, c’était incroyable ! On n’avait pas de mal à faire savoir qu’on venait dans une villle ». Ce passage de la vedette à quatre pattes avait d’ailleurs été largement diffusé par les Girondins de Bordeaux.

Le site des Girondins de Bordeaux annonçait la présence de Serge le lama pour le match entre Bordeaux et Nantes, le dimanche 10 novembre 2013. - Capture d'écran 20 Minutes

Si la présence du lama avait amusé les supporters avant-match, elle n’avait pas vraiment réussi aux joueurs bordelais, ni à leur coach de l’époque, Francis Gillot : « Les gens s’emmerdent tellement qu’ils se contentent de très peu. C’est le monde qui est comme ça. On est dans l’extravagance, dans le sensationnel ». Car ce sont les Nantais qui s’étaient imposés sur le score de 3-0, grâce à des réalisations de Djilobodji, Djordjevic et Bessat. Cette saison-là, le FC Nantes avait très bien commencé son championnat et pointait à la 4e place de Ligue 1 avant cette 13e journée de championnat.

Plus aucune victoire nantaise

Serge le lama avait donc très bien réussi aux Canaris, même si ces derniers avaient terminé derrière Bordeaux à la fin de la saison (13e contre 7e). Depuis cette large victoire en 2013, le FC Nantes ne s’est plus jamais imposé à Bordeaux en championnat. « Je ne connaissais pas cette anecdote », s’amuse le patron du cirque.

Ce dimanche, les Girondins de Bordeaux reçoivent le FC Nantes à l’occasion de la 10e journée du championnat. Ils fêtent aussi les 140 ans du club, avec des festivités au programme. Serge le lama ne sera pas de la partie : « Il est malheureusement mort de vieillesse » lors de l’été 2020, indique son éleveur.