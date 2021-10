Viré par son club et suspendu dans la foulée par la Fédération américaine de football… Paul Riley a été licencié par le North Carolina Courage, club de ligue féminine nord-américaine de football (NWSL). L’entraîneur anglais de 58 ans fait face à des allégations d' agressions sexuelles, impliquant notamment des rapports forcés, venant d’anciennes joueuses professionnelles.

« Paul Riley est licencié avec effet immédiat à la suite des très graves allégations de mauvaise conduite. Le Courage soutient les joueuses qui se sont manifestées et nous les félicitons d’avoir courageusement partagé leurs histoires », a indiqué le club dans un communiqué.

Tout est parti d’un article, publié par le site The Athletic, dans lequel deux joueuses, Sinead Farrelly et Meleana « Mana » Shim, témoignent avoir dû faire face à plusieurs reprises, depuis 2010, au présumé comportement inapproprié de Riley. Farrelly, qui joua sous ses ordres dans trois équipes différentes, l’a ainsi accusé de l’avoir contrainte à des « rapports sexuels forcés », lorsqu’il était à la tête du Philadelphia Independence, notamment un soir où elle s’est rendue dans sa chambre d’hôtel, suite à une défaite en finale d’une compétition. Après quoi Riley lui aurait dit : « On emporte ça dans nos tombes ».

Farrelly et Shim ont également affirmé qu’à une autre occasion, lorsque Riley les entraînait au sein des Portland Thorns, il les avait forcées à s’embrasser dans son appartement.

Riley a contesté ces allégations « complètement fausses ». « Je n’ai jamais eu de relations sexuelles avec ces joueuses, ni ne leur ai fait d’avances sexuelles », s’est-il défendu auprès de The Athletic.

L’internationale américaine Alex Morgan, qui a joué sous les ordres de Riley à la même époque à Portland, confirmant les allégations de ses anciennes coéquipières, a assuré avoir essayé de les aider à alerter la NSWL. « La ligue a été informée à de multiples reprises et a refusé à chaque fois d’enquêter. Elle doit accepter la responsabilité d’un processus qui n’a pas réussi à protéger ses propres joueuses de cet abus. Je suis écœurée. Protégez vos joueuses, faites ce qui est juste, NWSL », a lancé l’ancienne Lyonnaise sur Twitter.

(1/3)The league was informed of these allegations multiple times and refused multiple times to investigate the allegations. The league must accept responsibility for a process that failed to protect its own players from this abuse. https://t.co/KDRBhhVBcT