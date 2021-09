Hello et bienvenue par ici les 20 Minutos ! La Ligue Europa fait son retour au Parc OL ce jeudi (malheureusement à cet horaire de 18h45 bien pénible pour tout le monde). Il s’agit d’une première depuis… la finale de l’épreuve perdue par l’OM contre l’Atlético de Madrid (0-3) en mai 2018. Ça fait donc une paille et franchement, au vu de l’effectif, de ses ambitions affichées, et de son joli parcours en 2017 (demie contre l’Ajax), on se prend à croire que les Lyonnais peuvent aller loin dans cette compétition semblant à leur dimension. Les débuts plein de maîtrise dans un Ibrox Park bondé il y a deux semaines (0-2 face aux Rangers) ont évidemment confirmé cette impression. OK, il commence à y avoir une infirmerie bien remplie en cadres, entre Denayer, Boateng, Dubois, Dembélé et Slimani. Mais hormis au poste d’avant-centre de métier, pour lequel Peter Bosz récupère tout juste le seul Tino Kadewere, l’OL aura à n’en pas douter encore fière allure sur le papier ce jeudi contre Brondby IF. A trois jours d’un derby qui s’annonce (comme d’hab) explosif au vu de la crise à Sainté, il faudra évidemment éviter de sous-estimer cette équipe danoise méconnue, qui a entamé la Ligue Europa par un nul contre le Sparta Prague (0-0).

» Pour vibrer avec nous devant cet OL-Brondby, rendez-vous par ici dès 18h30, avec un coup d’envoi à 18h45 (oui oui, pile à l’heure des bouchons lyonnais)…