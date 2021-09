Un mercredi comme un autre pour ce Barça en désuétude. Dans la journée, on apprenait que le plafond salarial des Blaugranas avait chuté de 387 à 96 millions d’euros. Et pour fêter ça, les hommes de Ronald Koeman se sont complètement noyés à Lisbonne, sur la pelouse de Benfica. Défaite 3-0, merci, et au revoir.

Déjà corrigé sur sa pelouse par le Bayern Munich​ lors de la première journée (3-0), le Barça a une nouvelle fois coulé face aux Aigles portugais et occupe toujours la dernière place au classement, sans le moindre point ou but marqué. A croire que Paris a sauvé la fin de carrière de Lionel Messi.

Une situation délicate

« Nous sommes dans une situation délicate, nous n’avons pas gagné les deux premiers matchs, il faut tenter de changer quelque chose (…) Le résultat final ne reflète pas ce qui s’est passé sur la pelouse, la différence ce soir vient de l’efficacité entre les deux équipes : si tu ne marques pas, tu ne gagnes pas », a regretté l’entraîneur du FC Barcelone, Ronald Koeman, en conférence de presse à l’issue de la rencontre.

Les Catalans ont été menés dès l’entame de match en encaissant un but de Darwin Nunez (3e) avant de s’incliner une nouvelle fois sur une réalisation de Rafa Silva (69e) et un penalty converti par Nunez qui s’est offert un doublé (79e). Benfica est deuxième d’une poule dominée par le Bayern. Le Dynamo Kiev suit avec un point.