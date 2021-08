La piste aux étoiles attend le Losc. Le club nordiste connaîtra ses adversaires pour la phase de poules de la Ligue des champions ​ce jeudi à 18 heures. Champion de France en titre, Lille sera placé dans le chapeau 1. Ce qui lui offrira quoi qu’il arrive un adversaire de renom au vu des clubs placés dans le chapeau 2 (Real Madrid, FC Barcelone, Liverpool, Manchester United, Liverpool, Dortmund, Séville).

Pour les deux autres chapeaux, rien ne sera simple non plus car Lille pourrait aussi tomber sur du lourd dans le chapeau 3 (Porto, Ajax, Leipzig, Atalanta, Zenit Saint-Petersbourg). Quant au chapeau 4, il comprend déjà des clubs comme Bruges, le Milan AC et Wolfsburg. Quoi qu’il arrive, les Dogues auront fort à faire lors de cette phase de poules. Et les supporters du Losc, qui ont répondu par dizaines à l’appel à témoins lancé par 20 Minutes, sont assez partagés sur le pedigree des adversaires.

Le Real ou le Barça comme tirage préféré

D’un côté, il y a ceux qui, comme Jean-Luc, veulent voir du prestige au stade Pierre-Mauroy cette saison. « La saison s’annonce très dure et la Ligue des champions n’a jamais porté chance au Losc. Alors autant partir avec panache avec le FC Barcelone, l’Ajax Amsterdam et Milan AC. A défaut de se qualifier, cela aura le mérite de voir des équipes ambitieuses. »

Même avis chez Maxime qui aimerait enfin voir un grand d’Espagne sur la route du club nordiste. « Je souhaite vraiment qu’on joue face au Real ou face au Barça. On les a jamais rencontrés alors qu’on a déjà joué contre Liverpool, Manchester United, Chelsea, les deux clubs de Milan. Et cette année vous verrez il y aura des victoires ! », promet ce fan des Dogues. Certains ont même une préférence pour le grand Real, histoire de revoir l’une des légendes du club nordiste. « J’aimerais le Real Madrid pour pouvoir retrouver (Eden) Hazard », explique ainsi Laurent.

Un groupe abordable pour rêver des huitièmes

Quoi qu’il arrive, les suiveurs du Losc veulent de la nouveauté avec souvent le Real ou le Barça en tête de pont. « L’idéal serait de tomber sur des adversaires que nous n’avons encore jamais affrontés. Je pense notamment au Real, au Barça et à la Juventus de Turin », détaille Aurélien.

Mais si certains veulent du lourd, d’autres pensent déjà à la qualification en huitièmes. Et dans ce cas, mieux vaudrait un groupe plus abordable pour des champions de France qui ont mal démarré la saison de Ligue 1 (deux points en trois matchs). « Un groupe avec le Séville FC (c’est certainement l’équipe la plus abordable du chapeau 2), le Zénit (équipe qui se rate souvent en LDC) et enfin Malmö dans le chapeau 4. Compliqué d’imaginer le LOSC en 1/8 mais avec ce groupe cela sera jouable et au pire la 3e place (qualificative pour la Ligue Europa) est accessible elle aussi », estime Guillaume.

Un groupe équilibré pour rêver et vibrer

Et certains supporters contre Adrien préféreraient un groupe équilibré avec un gros mais pas plus. « Pour le LOSC je sens bien un Barça ou Juve venant du chapeau 2 ; retrouver l’Ajax en poule et Berne pour clôturer ce groupe. Ça permettrait peut-être « aux Lillois d’accrocher la 3e place. Mais il serait temps de monter en régime s’ils ne veulent pas courir au fiasco », conclut Adrien.

Il faut dire que la dernière campagne de Ligue des champions ne plaide pas trop en faveur des Nordistes. En 2019, dans un groupe composé de Chelsea, l’Ajax et Valence, Lille n’avait pris qu’un point et avait terminé à la dernière place. Un scénario que n’espèrent pas revivre les hommes de Jocelyn Gourvennec. Et pour éviter ça, ça commence dès ce jeudi par un bon tirage au sort.