Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Comme celle de l’année dernière, la conférence de presse de rentrée de Jean-Michel Blanquer, prévue ce jeudi matin, est très attendue. Fermer le moins possible de classes et préserver la scolarité des élèves : le ministre de l’Education va présenter l’année 2021-2022, une nouvelle fois chamboulée par le Covid-19, en espérant concilier ces deux objectifs. Ce rendez-vous doit lui permettre de répondre aux interrogations qui planent encore sur le retour le 2 septembre dans les classes de 12,4 millions d’élèves et de 866.500 enseignants, à l’heure où la circulation du variant Delta suscite des inquiétudes pour l’école.

Et en attendant l'intervention du ministre, notre journaliste éducation Delphine Bancaud explique par ici comment va se passer la reprise des cours au collège et au lycée sous la menace du variant Delta.

La situation est plus que jamais tendue à Kaboul. Les Etats-Unis, l’Australie et la Grande Bretagne ont appelé dans la nuit de mercredi à jeudi leurs ressortissants à s’éloigner au plus vite de l’aéroport en raison de menaces « terroristes ». Ces avertissements interviennent alors que le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken avait assuré peu auparavant que les talibans s’étaient engagés à laisser partir les Américains et les Afghans à risque se trouvant encore dans le pays après la date butoir du 31 août. En outre, au regard de la situation, la Belgique a, de son côté, annoncé que les évacuations de ses ressortissants et des Afghans qu’elle protégeait avaient cessé mercredi soir, et la France a prévenu que son pont aérien cesserait dès jeudi soir si la date du 31 août était maintenue. La Turquie a, quant à elle, annoncé le retrait de ses soldats qui gardaient l’aéroport de Kaboul au côté des militaires américains.

Ça sera sans Monaco. Le club du Rocher ne pourra pas poursuivre en Ligue des champions après un match nul plus que cruel (2-2) mercredi soir sur le terrain du Shakhtar Donetsk. Du côté des clubs français, le tirage au sort jeudi à 18 heures de la phase de groupes de la compétition concernera donc uniquement le PSG et le LOSC. 20 Minutes fait le point pour vous sur les différents chapeaux. A vos pronostics !