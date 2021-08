On les a quittés comme on les avait laissés. Pas beaux à voir, mais sérieux, appliqués, denses, réalistes... Bref, Lille a peut-être changé d'entraîneur, il n'a perdu que son gardien parmi ses titulaires pour l'instant lors de ce mercato. Ses leaders sont toujours là : Fonte, Burak, Benjamin André... et ils n'ont visiblement pas l'intention de céder facilement leur titre de champion de France. Ils ont même ajouté le Trophée des champion à leur palmarès dimanche dernier. Mais le Metz de Fred Antonetti sera-t-il aussi complaisant sur sa pelouse qu'un PSG en rodage et privé de ses stars ?

>> Venez vivre avec nous à partir de 16h45 les retrouvailles entre Jonathan Bamba et Habib Maïga