0h25: Yohann Diniz nous fait une course WTF (et une remontada)

Bonsoir à tous, j'ai pris en cours, et cette course est un emotional rollercoaster, comme on dit chez moi: Yohann fait un départ canon et passe en tête au 5 km. Puis il fait une pause toilettes et on a craint le pire, puis il s'est arrêté sur le côté et s'est trompé de sens. Il comptait quasi 2 minutes de retard au 10 km et puis a mis le turbo pour refaire son retard avec le peloton de tête à mi-course. C'est du grand n'importe quoi ou du génie, on ne sait pas.