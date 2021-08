JO 2021 Handball EN DIRECT - France-Egypte : Les Bleus de Karabatic pour une place en finale... Suivez la demie avec nous dès 9h45

Bonjour les Minutos ! C'est une grande journée pour les sport collectifs français, avec du handball, du basket et du volley. On commence ce marathon du ballon avec Nikola Karabatic et ses partenaires, qui affrontent l'Egypte en demi-finale des JO. On compte sur vous pour vibrer avec nous.

>> Rendez-vous dès 9h45 pour suivre cette demi-finale.