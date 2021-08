JO Tokyo 2021 : France-Brésil en hand, France-USA en basket... Les filles jouent gros en sport co'... Suivez cette nuit de folie en live

Salut les noctambules ! Bienvenue à toutes et à tous pour cette 10e journée de Jeux Olympiques. On a encore un joli programme aujourd’hui, même si les chances de médailles tricolores sont moins nombreuses qu’hier. Il n’empêche, on mise énormément sur nos deux tireurs Clément Bessaguet et Jean Quiquampoix qui disputeront une place en finale du tir rapide 25 m sur les coups de 1h30 du mat', avec deux réelles chances de médailles à la clé. Pas mal de sport co' féminin sinon, avec notamment les rencontres France-USA en basket et France-Brésil au hand. Les deux teams devront quasi obligatoirement s’imposer pour espérer une qualif en quarts de finale.

>> Rendez-vous sur les coups de 1h30 du matin pour suivre cette nouvelle nuit de sport sur 20 Minutes.