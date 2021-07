2h35: Hugo Boucheron et Matthieu Androdias CHAMPIONS OLYMPIQUES

Mais quels course, quels hommes, ils ont TOUT DONNE dans cette finale du deux de couple. Hugo Boucheron et Matthieu Androdias ont réussi à remonter dans les 500 derniers mètres les Golgoths néerlandais. A mi-course, France, Chine et Hollande étaient dans un mouchoir. Et puis les Néerlandais ont fait leur effort mais Boucheron et Androidias ne se sont pas affolés et ont remonté cm après cm avant de reprendre la tête. On a cru au pire avec une petite erreur à 100 mètres de l'arrivée, mais ça passe. Troisième médaille d'or pour la France, quel pied!

🇫🇷🥇 CHAMPIONS OLYMPIQUES !! La paire française Hugo Boucheron et Matthieu Androdias est médaillée d'or, en battant le record olympique !



🔝🤩 Quel pied ! Troisième médaille d'or pour la délégation française.



