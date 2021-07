79 km: Et si on supprimait le classement général pour faire gagner le Tour au mec qui a passé le plus de temps à l'avant, afin de favoriser les attaques ?

So far, 💛@TamauPogi's @TeamEmiratesUAE are celebrating their successes en route to Paris. But the past 3 weeks of #TDF2021 strongly suggest we'll see @Tim_Declercq drive the bunch today 🚜#TDFdata pic.twitter.com/3wCNjC1m2r