L’arrivée sur les Champs-Elysées et l’officialisation du deuxième sacre de Tadej Pogacar sur le Tour de France, c’est pour demain… Aujourd’hui, c’est un contre-la-montre de 30,8 km dans le vignoble bordelais qui attend le peloton, ou plutôt ce qu’il en reste. Le podium est a priori figé, mais on n’est pas à l’abri d’une nouvelle performance de mutant du prodige slovène de 22 ans, déjà vainqueur de trois étapes cette année, dont le premier clm remporté en sifflotant entre Changé et Laval.

On surveillera aussi le comportement de Guillaume Martin, premier Tricolore au général mais qui reconnaissait hier soir qu’il lui serait compliqué de garder sa huitième place actuelle. Un petit Top 10 semble toutefois dans ses cordes : le 10e est Rigoberto Uran, 3’ 39” derrière le Normand. Si le Colombien est un spécialiste du chrono, il est complètement à la ramasse alors qu’il luttait encore pour le podium jeudi matin, avant d’exploser entre le Tourmalet et la montée vers Luz-Ardiden.

» Rendez-vous à 15h30 pour vibrer avec nous. On se le souhaite en tout cas.