103 km: Stratégie à deux étages chez Deceuninck : deux hommes dans l'échapée pour aller le plus loin possible, Juju qui s'accroche dans les roues du Maillot Jaune si jamais ça revient, et le reste de l'équipe pour épauler Cavendish. Allez Marko, il reste 2 étapes de montagne après celle-là, et les Champs seront presque là.