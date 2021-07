Brésil-Argentine au Maracanã de Rio de Janeiro. Impossible de rêver plus belle affiche pour la finale de Copa America, programmée dans la nuit de samedi à dimanche (à 2 heures en France). Pourtant, tous les Brésiliens ne pousseront pas derrière la Seleção, ce week-end.

La manière dont le pays, en pleine crise du Covid-19, a organisé in extremis une compétition dont plus grand monde ne voulait n’a pas plu à tout le monde, doux euphémisme. Et la politique du président Jair Bolsonaro, soupçonné de vouloir récupérer un éventuel triomphe de la bande à Neymar, compte de très nombreux opposants. L’attaquant vedette du Brésil et du PSG a tenu à délivrer un message aux récalcitrants, à travers une story Instagram.

« Je suis un Brésilien avec beaucoup de fierté et d’amour. Mon rêve a toujours été de faire partie de l’équipe nationale du Brésil et d’écouter les fans chanter. Je n’ai jamais attaqué ou n’attaquerai jamais le Brésil s’il joue pour quelque chose, quel que soit le sport, un concours de mannequinat, les Oscars ou "le krl à 4"… S’il y a le Brésil, je suis pour le Brésil, mais quel Brésilien agirait autrement ? D’accord, je vais le respecter, mais allez au diable… PS : Ceci ne s’adresse qu’à ceux qui sont contre. » Le groupe vit bien.