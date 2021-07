Euro 2021 EN DIRECT : Veillée d’armes avant les demi-finales, Benzema donne rendez-vous aux fans des Bleus… Suivez la journée en live

9h: ET BONJOUR A TOUTES ET TOUS ! Allez haut les coeurs, l'Euro se poursuit. On commence par un petit retour sur la sortie de Karim Benzema hier. KB(1)9 donne clairement rendez-vous pour la suite, après ses cinq ans et demi d'éclipses en Bleu.

Après son retour gagnant, Karim Benzema remercie « toute la France » via @20minutesSport https://t.co/pVhEyj0Mq7 — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) July 4, 2021