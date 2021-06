15h30: Allez on s'y met tranquillement. Comme prévu, la pluie a déjà bien embêté les coureurs, mais Chris Froome n'est pas tombé, a priori. Ce qui a failli nous faire un soleil c'est Bisseger par contre. Superbe rattrapage

What a recovery from 🇨🇭 @aka_muni! A little scare to start off his TT.



Plus de peur que de mal pour Stefan Bissegger 🇨🇭#TDF2021 pic.twitter.com/P4ezaQPjoS